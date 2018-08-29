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Ливийские власти остановили 400 мигрантов, направлявшихся в ЕС

Общество

В большой группе мигрантов – десятки женщин и детей

Триполи, 29 августа 2018, 15:42 — REGNUM  Сотрудники береговой охраны Ливии перехватили в своих территориальных водах судно с 400 мигрантами, направлявшееся в сторону Евросоюза, сообщает информагентство Ansa в среду, 29 августа.

Пресс-секретарь службы Аюб Гассим сообщил, что на борту судна были десятки женщин и детей. Все задержанные отправлены в местные центры по приему беженцев, им оказана необходимая помощь.

Как сообщалось ранее, власти Италии согласовали решение о предоставлении помощи Ливии в охране своих границ. В числе прочего предполагалось передать 10 патрульных катеров.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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Миграционный кризис в Европе
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