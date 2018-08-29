Голосуй, не голосуй… получишь квитанцию из налоговой

Семён Прохоров, , 19:57 — REGNUM

Выборы в Якутии, на которых выбирают, помимо всех прочих, нового главу республики, в общем, не обещают никаких особых событий или неожиданных итогов голосования. Кандидат от «Единой России» на пост главы республики Айсен Николаев, он же временно исполняющий обязанности главы республики, с очевидностью является фаворитом и, вероятнее всего, победит на выборах.

Примечательный момент в другом — в явных признаках отсутствия интереса избирателей к выборам. По мнению политолога Андрея Данилова, явка будет низкой. Сам Данилов, подчеркнувший, что избиратели срывают наклеенные листовки, отказываются брать агитпродукцию и избегают общения с агитаторами, полагает, что причина в том, что на 9 сентября 2018 года в Якутии слишком много выборов: главы Якутии, депутатов Ил Тумэна, в Якутске выбирают мэра и депутатов Якутской городской думы, а также в 15 районах будут выборы глав этих районов. Разумеется, в глазах избирателей несколько рябит от количества кандидатов.

Это последствия введения единого дня голосования — меры, самой по себе весьма разумной. Голосовать за всех за один присест всё же лучше, чем проводить несколько отдельных выборов в разные сроки.

Со своей стороны, я не думаю, что пассивность избирателей связана только лишь с некоторыми неудобствами единого дня голосования, вполне преодолимыми, или с неотложными осенними делами. Якутия, на мой взгляд, отличается довольно интересным налоговым фактором, когда избирателям заранее, задолго до дня голосования, довольно наглядно показали, что за них уже всё решили.

Управление ФНС по РС (Я) еще 26 июня 2018 года, через портал Ysia.ru опубликовало информацию, что в налоговых уведомлениях произойдут изменения. Во-первых, в них включат НДФЛ за 2016 и 2017 годы, если он не был уже удержан. Во-вторых, недвижимое имущество физлиц будет впервые облагаться налогом, исходя из кадастровой стоимости, что вызовет довольно ощутимое увеличение суммы налога. Далее, 20 июля 2018 года, через официальный информационный портал республики (который в Якутии является главным поставщиком официальной информации), заявило, что с 10 сентября 2018 года начнется рассылка уведомлений на уплату физлицами имущественных налогов.

Складывается полное впечатление, что УФНС по Якутии решило внести свой посильный вклад в понижение явки избирателей и выбрало для этого беспроигрышный метод официального информирования. Разумеется, что государственные органы, в том числе и налоговая, должны работать открыто и сообщать налогоплательщикам о существенных фактах. Вот УФНС и сообщает…

Насколько можно судить, в руководстве УФСН подумали о связи кампании по рассылке налоговых извещений с выборами. Во всяком случае, то, что дата начала рассылок была назначена на 10 сентября 2018 года, позволяет думать именно так. Какая-то логика у них была, возможно, чисто административного характера, вроде назначения календарного плана начала оповещения налогоплательщиков на определенную дату.

Но в контексте выборов получился жесткий политический цинизм. Получился посыл типа: «Голосуйте, дорогие избиратели, а как проголосуете, так сразу после этого получите из налоговой квитанцию с увеличенными налогами». Вполне вероятно, что некоторая часть избирателей восприняла ситуацию именно таким образом.

Этого можно было избежать, если просто не сообщать о том, что будут рассылаться уведомления (их ведь и так налогоплательщики получат), а с началом рассылок и после выборов руководство УФСН по РС (Я) могло бы дать большое интервью с разъяснением всех вопросов и особенностей этой налоговой кампании. Или можно было сообщить несколько более размыто, например, так: «…со второй декады сентября начнется рассылка налоговых уведомлений». Зачем напрягать избирателей перед выборами?

Тем более, что в эти же дни и так с федерального уровня приходило немало вестей, которые воспринимались очень болезненно: повышение пенсионного возраста или повышение НДС до 20%. Да и в самой Якутии тоже новости были невеселыми. 1 июня 2018 года врио главы Якутии Айсен Николаев заявил, что не поддержит сокращение ставки налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 6% до 3% (регионы имеют право принять такой закон), потому что бюджеты потеряли бы 723 млн рублей, из них 400 млн рублей Якутск, и заместить эти налоговые доходы нечем.

Предприниматели с 2016 года просили якутские власти снизить налог, даже нашли поддержку у налоговой комиссии при правительстве РС (Я). Но, скорее всего, это решение принято не будет, потому что, скорее всего, Айсен Николаев изберется главой республики и пустит в ход все необходимые средства. Для него другие ценности:

«По Якутску поступления от малого и среднего бизнеса выросли почти в 2,5 раза. Будем распространять этот опыт», — цитирует его ИА REGNUM.

Еще в ноябре 2017 года, когда в Ил Тумэне обсуждался вопрос о снижении ставки УСН, тогда некоторые депутаты прямо говорили о враждебном отношении мелких предпринимателей к налоговой:

«У нас любой предприниматель в Якутии не то что ненавидит налоговую: ненавидеть — это мягко сказано. До такой степени сегодня вырубают счета — за рубль, два, тысячу, десять тысяч задолженности предпринимателя. В результате им приходится бегать, упрашивать, находить, просить, ждать, когда налоговая сообщит банку, банк налоговой, пока всё это дело утрясается, проходит 3−5 дней», — заявил ИА REGNUM депутат Ил Тумэн Якутии Гаврил Парахин.

Вероятно, насколько можно судить, для налоговой это отношение вовсе не секрет. Но зачем же тогда подогревать острые чувства? Или что, главное — содрать налоги, а там — хоть трава не расти? Это вопросы, на которые трудно ответить. Трудно не только в силу нехватки конкретных сведений или заявлений представителей налогового органа, но и в силу некоторого неверия, что такое возможно. Если налоговая служба настолько отдалилась от населения, что ей все равно, то мы, возможно, стоим на пороге серьезных потрясений.

На мой взгляд, после всего этого весьма многие избиратели решат, что ходить на выборы и голосовать не стоит по причине бессмысленности, ибо всё уже решили за них. Пока что это предположение, и результаты выборов довольно скоро покажут, как оно обстоит на самом деле.