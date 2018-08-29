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В России утвердили порядок выдачи знака «Инвалид» на автомобиль

Общество

Выдаваться знак будет в течение одного рабочего дня со дня оформления

Москва, 29 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Министерство труда РФ утвердило порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования, приказ вступит в силу 4 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, оформление знака будет осуществляться федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания инвалида, в течение одного месяца после регистрации заявления. Выдаваться знак будет в течение одного рабочего дня со дня оформления.

Соответствующий знак дает право на парковку на специально отведенных местах и принадлежит конкретному инвалиду, который может использовать его только на том автомобиле, на котором передвигается.

Напомним, штраф за парковку на месте для инвалидов без соответствующего опознавательного знака составляет в России 5 тыс. рублей.

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Проблемы инвалидов
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