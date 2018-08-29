В Ираке приговорили к смертной казни трех боевиков ИГИЛ*

Багдад, , 15:19 — REGNUM Суд Ирака приговорил к смертной казни трех боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 августа Anadolu.

Террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признали свою вину в совершении нападений на западе страны в провинции Анбар. Смертную казнь еще можно обжаловать в вышестоящей инстанции.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в декабре 2017 года заявлял о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако, как показывают регулярные нападения террористов, до победы еще далеко.

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