Ушла из жизни испанская спортсменка-синхронистка Тина Фуэнтес

Мадрид, , 15:15 — REGNUM Участница испанской национальной команды по синхронному плаванию Тина Фуэнтес скончалась в возрасте 34 лет, пишет газета ABC.

Молодая женщина последние годы боролась с раком. Смерть наступила 27 августа спустя 11 дней после 34-го дня рождения Фуэнтес. Испанская федерация плавания выразила соболезнования семье Фуэнтес.

Тина Фуэнтес завоевала серебро на чемпионате мира по синхронному плаванию 2003 года в Барселоне, еще одно серебро — на чемпионате Европы в 2002 году. На Олимпийский играх в Афинах 2004 года в составе испанской команды заняла 4 место. Тина Фуэнтес — младшая сестра синхронистки Андреа Фуэнтес, трехкратного серебряного призера олимпийских игр.