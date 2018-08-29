Вода у побережья Финского залива «озеленилась»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:03 — REGNUM Жители и гости Зеленогорска обеспокоились цветом воды в Финском заливе. В социальных сетях они публикуют фотографии, на которых вода возле берега приобрела интенсивный зелёный оттенок.

https://www.instagram.com/p/BnCsJfwD7Dy/

https://www.instagram.com/p/BnDuPZDlJhh/

Состоянием воды в Финском заливе обеспокоились и в группе «Зеленогорск» во «ВКонтакте». Оказалось, что такая ситуация наблюдается у берегов залива каждый год. При этом некоторые пользователи отметили, что настолько насыщенный зеленый цвет воды видят впервые. По мнению юзеров, причина тому — сине-зеленые водоросли.

«Сине-зеленые водоросли. Эта экокатастрофа залива длится уже десятки лет, но всем наср*ть (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM ) — важнее арены и чемпионаты», — пишет Инка Ф.

По информации петербургского издания «Фонтанка.ру», «озеленили» Финский залив действительно сине-зеленые водоросли, или цианобактерии. Они активно размножаются в теплой воде и питаются продуктами жизнедеятельности различных организмов. При отмирании водоросли выделяют опасные токсины. У человека сине-зелёные водоросли могут вызывать аллергию, а также негативно влиять на печень. Для млекопитающих и птиц выделяемые водорослями токсины могут иметь летальные последствия.

Так, летом в водоемах Петербурга массово умирали утки. Причиной тому стали именно сине-зеленые водоросли, которые активно размножались из-за затяжной жары. Экологи обнаружили в печени уток токсины. Ядовитые вещества накапливались и долгое время отравляли весь организм, поэтому у многих птиц наблюдаются проблемы с сердцем.

Этим летом сине-зеленые водоросли захватили не только водоёмы Санкт-Петербурга, но и почти всю центральную часть Балтийского моря. Ранее департамент здоровья Эстонии рекомендовал жителям страны воздержаться от купания на некоторых местных пляжах.

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