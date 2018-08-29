Тольяттинский вуз запускает новую программу «Тренер» совместно с РУСАДА

Тольятти, Самарская область, , 14:52 — REGNUM Новая образовательная программа «Тренер», которую запускает Тольяттинский государственный университет (ТГУ) совместно с Российским союзом боевых искусств и Российское антидопинговое агентство РУСАДА, позволит талантливым спортсменам продолжать карьеру в качестве тренеров и передавать свой колоссальный опыт молодому поколению, сообщает 29 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что программа станет откликом на введенные недавно стандарты в сфере физической культуры и спорта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту», «Тренер», «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» и другие. Эти стандарты подразумевают, что физкультурные и спортивные организации будут обязаны приглашать на работу специалистов, имеющих базовое физкультурно-спортивное образование.

Таким образом, ТГУ планирует устранить пробел, предоставив спортсменам получить необходимое образование. Отмечается, что РУСАДА разработает отдельный образовательный модуль для программы. Это будет серия лекций на тему «Применение норм международного и российского антидопингового законодательства».

Кроме того, при участии РУСАДА в вузе появятся и другие совместные программы дополнительного профобразования, которые будут реализовываться в дистанционном формате. Эти программы предназначены для тренеров, врачей, спортсменов и для родителей.

Читайте также: В тольяттинском вузе разработают курс по антидопинговому законодательству