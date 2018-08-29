В Новгородском госуниверситете откроется российско-германская академия

Великий Новгород, , 14:42 — REGNUM Новгородский государственный университет (НовГУ) имени Ярослава Мудрого совместно с университетами Германии откроет в своей структуре Российско-Германскую академию непрерывного образования, которая позволит обучаться студентам инженерно-технического, экономического, технологического и других профилей, сообщает 29 августа пресс-служба вуза.

В качестве партнеров по проекту выступили Университет прикладных наук Билефельда (Fachhochschule Bielefeld), Фондовый университет Хильдесхайма (Stiftung Universität Hildesheim) и Технический университет Дрездена (TU Dresden).

Предполагается, что обучение в академии будет проходить по «мировым стандартам». Студенты смогут обучаться в зарубежных вузах-партнерах НовГУ в различных вариантах, в частности, в рамках международной сети-консорциума, проходить практику за рубежом, участвовать в лекционных и семинарских занятиях.

Читайте также: В Новгородском университете хотят обучать медиаторов