Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Чувашию в сентябре

Чебоксары, , 14:39 — REGNUM В сентябре в Чувашию на один день прибудут мощи святого Спиридона Тримифунтского, которые доставлены в Россию с острова Корфу. Святыня пробудет в стране до 15 октября, ей смогут поклониться верующие ряда городов, сообщили ИА REGNUM в чувашской митрополии.

В августе с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского. В России мощи пробудут до 15 октября. Поклониться мощам можно будет в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Новочебоксарске, Ярославле и Москве.

В Чувашию святыня прибудет 19 сентября, где пробудет один день в соборе князя Владимира в Новочебоксарске.

Напомним, Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он молитвами исцелял больных, изгонял бесов и совершал много других чудес. В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви. Также многие обращаются к нему с просьбами помочь в житейских нуждах. Мощи Спиридона остаются нетленными: считается, что он и после смерти ходит по земле, чтобы помогать нуждающимся. Когда периодически мощи переоблачают, туфли на ногах святого оказываются стоптанными.

В 2010 году его мощи уже приносили в Россию, но тогда им могли поклониться только в Москве и Санкт-Петербурге.