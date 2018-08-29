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Губернатору Петербурга пожаловались на систему оповещений о ЧС на телефоны

Общество

Причиной обращения стали недавние события, вызванные сильным ветром

Санкт-Петербург, 29 августа 2018, 14:37 — REGNUM  Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») недоволен тем, как работает в городе система оповещений о неблагоприятных и опасных природных явлениях. Речь идет об СМС-сообщениях, которые рассылаются на мобильные телефоны горожан от имени органов МЧС.

Обращение парламентария вызвано недостаточным, по его мнению, информированием петербуржцев о сильном ветре 20−21 августа, когда в результате обрушения строительных конструкций пострадали три человека, в том числе девочка школьного возраста.

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По данным Цивилева, в настоящее время СМС-уведомления получают только абоненты операторов «МегаФон» и Yota, а пользователи сотовых операторов «Билайн», МТС и «Теле2» оповещений МЧС не получают.

При этом в период недавнего сильного ветра уведомления приходили абонентам «МегаФона» со значительной задержкой, заявляет депутат.

Алексей Цивилев предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко рассмотреть эту проблему на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщалоИА REGNUM, 21 августа сильный ветер, порывы которого в Петербурге достигали 20 м/с, снес реставрационные леса в арке Главного штаба на Большой Морской улице в центре Северной столицы.

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МЧС России
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