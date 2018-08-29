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«Система 112» в Ростовской области принята в постоянную эксплуатацию

Общество

Система объединяет диспетчерские и экстренные службы

Ростов-на-Дону, 29 августа 2018, 14:27 — REGNUM  В Ростовской области в постоянную эксплуатацию принята «Система 112», объединяющая диспетчерские и экстренные службы. Соответствующее распоряжение принято в регионе сегодня, 29 августа. Сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Отмечается, что в период с января по июль 2018 года возможностями структуры воспользовались около 2 млн жителей Донского региона. Большая часть обращений носит справочный и консультационный характер.

«Примерно каждый пятый вызов касается вопросов оказания скорой медицинской помощи. На втором месте вопросы, входящие в компетенцию правоохранительных органов, на третьем — звонки, связанные с вопросами ЖКХ», — уточнил заместитель губернатора Вадим Артёмов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Система 112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру на территории России, которая работает в круглосуточном режиме. Структура была создана в целях обеспечения оказания экстренной помощи населению, уменьшения материального ущерба при различных происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.

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