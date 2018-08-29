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Назарбаев открыл «Стену мира», символизирующую ядерное разоружение

Общество

Стоимость объекта составила $5 млн

Назарбаев открыл «Стену мира», символизирующую ядерное разоружение
Kitty Terwolbeck
Миру — мир!

Астана, 29 августа 2018, 14:24 — REGNUM  Все народы, правительства и человечество в целом должны быть заинтересованы в уничтожении ядерного оружия, заявил 29 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии монумента «Стена мира» в Актюбинской области. Об этом 29 августа сообщает агентство «КазТАГ».

Назарбаев отметил, что на монументе описана история закрытия ядерного полигона. Стоимость объекта составила 1,8 млрд тенге ($5 млн).

«Монумент будет обращением к молодому поколению — беречь мир», — добавил глава государства.

Напомним, 29 августа является Международным днем действий против ядерных испытаний. В 1991 году президент Казахстана подписал указ о закрытии Семипалатинского полигона.

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Ядерное оружие
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