«Рост пенсий в РФ в 2019 году в два раза превысит уровень инфляции»

Москва, , 14:18 — REGNUM Одна из основных задач, которую рассчитывает решить правительство РФ, — это создать в стране устойчивую пенсионную систему. Об этом 29 августа заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, посвящённое пенсионной реформе.

«Работы предстоит много, и главное, конечно, всем нам необходимо обратить внимание на то, что ключевой целью всех преобразований, которые сейчас предстоят, является устойчивость пенсионной системы для того, чтобы пенсии начали расти, — сказал Топилин. — И не так, как они росли в предыдущие годы. Я напомню, что повышение пенсий происходило каждый год, но это было незначительное повышение пенсий».

По словам Топилина, задача, которая была «перед нами» поставлена, — это повышение пенсий со значительным опережением инфляции.

«Если вы обратили внимание, то президентом была названа цифра: следующий год это увеличение пенсий неработающим пенсионерам — 7%, — отметил Топилин. — Это в два раза выше, чем инфляция, которая пока прогнозируется, — 3,5%».

Если верить министру, то на протяжении российской истории такого не было никогда.

«Задача заключается в том, чтобы не просто осуществить какие-то мероприятия, но создать устойчивую пенсионную систему, — подчеркнул Топилин. — В таких непростых условиях, когда у нас с демографией есть проблемы, нам при этом необходимо не просто сохранить размеры пенсий, но и сделать прорыв в обеспечении пенсиями именно в нормальном размере. Пенсии и сейчас недостаточно высоки. Есть дисбаланс между работающими и неработающими. Этот дисбаланс ухудшается. Как сделать так, чтобы при такой неблагоприятной с точки зрения экономики обстановке пенсии постоянно росли? Это ключевая задача».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ по поводу пенсионной реформы заявил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7 процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года.

«В целом в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, — подчеркнул глава государства. — В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц — сейчас, напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции».