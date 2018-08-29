Социальная система в РФ становится всё более гибкой за счет адресности?

Москва, , 13:40 — REGNUM Обращение президента РФ Владимира Путина к населению по поводу пенсионной реформы показало, что глава государства очень хорошо осознает важность этих преобразований. Об этом 29 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявила заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

«Это на моей памяти первое обращение президента РФ к населению на социально экономическую тематику, — сказал Курбангалеева. — Не по поводу войны в Чечне или присоединения Крыма. Это говорит о том, что президент очень чётко понимает, что это очень сложная проблема. Идет слом социальной привычки. Сейчас стоит вопрос о том, либо мы сейчас проедаем те деньги, которые у нас есть, либо мы, как любой взрослый человек, заботимся о будущем».

Кроме того, представитель Общественной палаты заверила, что социальная система России становится более гибкой.

«Раньше она была косной, — убеждена Курбангалеева. — Льготы отвязываются от пенсий. Льготы привязываются к возрасту. Вне зависимости от того, выходишь ты на пенсию или не выходишь. Кроме того, появляется очень много исключений. Социальная система эффективнее тогда, когда она адресная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к гражданам России президент страны отметил нежелательность наращивания покрытия дефицита ПФР бюджетными средствами. По его словам, если предположить, что «мы хотим выйти на среднюю пенсию в 20 тыс. рублей», то дефицит ПФР увеличится в полтора раза до 5 трлн рублей.

Кроме того, президент отметил, что правительство также должно разработать стимулы для бизнеса, чтобы он принимал и сохранял на работе предпенсионеров.

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