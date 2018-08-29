До конца года в Ташкентской области построят 62 жилых дома

Ташкент, , 13:16 — REGNUM В 2018 году в четырёх городах Ташкентской области планируют сдать в эксплуатацию 62 многоэтажных жилых дома на 2 604 квартиры. Об этом 29 августа сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Дома будут построены в городах Алмалыке, Янгиюле, Бекабаде и Нурафшоне. Мирзиёев ознакомился с ходом строительства семи многоэтажных домов в Бекабаде, а также встретился с жителями города.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Сергелийском районе Ташкента начато строительство жилого комплекса из 60 домов для инвалидов, престарелых, сирот и малообеспеченных семей.

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