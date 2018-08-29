Двое участников нападения на людей в Таврическом саду Петербурга задержаны

Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM По подозрению в избиении граждан в Таврическом саду Петербурга задержаны двое 17-летних жителей Петербурга — нигде не работающих и не учащихся. Один из задержанных ранее был судим за кражу. Следствие собирается ходатайствовать об их аресте, сообщили 29 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, по резонансной истории нападениях на граждан в центре Петербурга возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как установлено, двое задержанных ранее проходили по уголовному делу о серии грабежей и разбоев. В августе 2017 года дело, в котором 12 фигурантов, было направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу. Однако судом мера пресечения в отношении подозреваемых была изменена на домашний арест.

То есть новое преступление они совершили в момент нахождения под домашним арестом.

Сейчас идет работа по установлению соучастников нападений и выявлению других преступных эпизодов их деятельности.

Напомним, вечером 24 августа группа молодых людей из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы.

Читайте также: Дело об избиении людей подростками в Петербурге взято на контроль в Москве

Читайте ранее в этом сюжете: Толстой: инцидент в Петербурге — следствие «идиотских» школьных реформ