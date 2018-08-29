В Ульяновске восстанавливают старинный монастырь

Ульяновск, , 12:48 — REGNUM В Ульяновской области продолжается восстановление Спасского женского монастыря, где работы начались в ноябре 2017 года. В настоящее время строится второй уровень храма, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Спасский женский монастырь восстанавливается за счёт благотворительных средств. В настоящее время продолжается строительство надвратного храма в честь новомучеников Симбирской земли. В ноябре планируется поднять колокола на храм, а завершить работы — весной 2019 года. Отмечается, что всего будет установлено 11 колоколов общим весом 11 тонн, самый большой из них весит 8 тонн.

Также на территории монастыря отремонтирован сестринский корпус. Идёт ремонт игуменского корпуса, где будет храм в честь преподобной мученицы Катерины — священники напоминают, что это одна из сестер обители, которая была расстреляна в 1938 году.

«Мы продолжаем совместными усилиями восстанавливать Спасский женский монастырь, который был утрачен много лет назад. Это объект культурного наследия, который требует нашего особого внимания», — подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

Напомним, ремонтно-восстановительные работы начались в День народного единства — 4 ноября 2017 года. Отметим, что монастырь был основан в первые годы жизни Ульяновска (Симбирска), первое упоминание о нём как о действующей обители относится к 1663 году. Он включал несколько храмов. В 1920 году монастырь закрыли, жилые и хозяйственные постройки были отданы под жилье работников патронного завода. Но ряд храмов действовал некоторое время.

В настоящее время в регионе насчитываются 237 храмов, из них действующих — 191, десять восстанавливаются, 36 строятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске также реконструируется парк Дружбы народов, который является одним из наиболее популярных мест отдыха горожан. В рамках проекта по формированию комфортной городской среды предусмотрено 63 млн рублей.

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