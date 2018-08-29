Красногорск, , 23:33 — REGNUM В Подольске будет создана мобильная группа для контроля качества воздуха вблизи предприятий «СтройИнвест-3» и «Дорлидер». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы 29 августа. Данные предприятия работают в промышленной зоне «Северная» микрорайона «Силикатная» в Подольске, и на их деятельность неоднократно жаловались жители: в зависимости от направления ветра от выбросов промзоны страдают близлежащие микрорайоны Быково, Ново-Сырово, Силикатная-2, Красная Горка, Парковый, Добрятино, а также поселок Цемзавода.

«Жители жаловались и нам, и в различные местные структуры на то, что ночью невозможно спать из-за шума моторов и сигналов машин. Люди вызывали полицию, документы о зафиксированных нарушениях направлялись в различные контролирующие инстанции», — сообщила председатель комитета экологии и природопользования Московской областной Думы Алла Полякова.

Часть заводов в промзоне «Северная» являются мобильными, и по документам не являются недвижимым имуществом. Вследствие этого они не относятся к объектам капитального строительства, и им не нужно оформлять разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию.

Полякова отметила, что несмотря на отсутствие разрешений на выброс и отсутствие проекта сокращения санитарно-защитной зоны, предприятия продолжают работать.

«Администрация Подольска следит за ситуацией. Так, для мониторинга качества воздуха заключён контракт с ФГБУ «Центральное Управление Росгидромета». По нему в 2018 году уже провели 31 замер воздуха по 11 показателям. Исследования проводились без предупреждения промышленных предприятий», — сообщила Алла Полякова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мособлдуме прошло заседание специальной рабочей группы депутатов Мособлдумы, представителей общественных организаций и надзорных структур, а также экологических активистов и сотрудников подмосковной компании-недропользователя «ТЭКА-сервис», на котором обсуждалась законность деятельности данной компании на карьерах в Одинцовском районе Подмосковья.

Мособлдума обсудила ситуацию вокруг недропользования в Одинцовском районе