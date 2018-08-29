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В Ростове Ярославской области сварят 300 литров луковой похлебки

Общество

Там пройдет фестиваль «Лукова Ярмонка»

В Ростове Ярославской области сварят 300 литров луковой похлебки
Иллюстрация: ТК «Ростовский»
Котел

Ростов, Ярославская область, 29 августа 2018, 12:21 — REGNUM  8 сентября в Ростове Ярославской области пройдет фестиваль «Лукова Ярмонка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в туристическом комплексе «Ростовский», на базе которого проходит фестиваль.

Одним из главных событий фестиваля станет приготовление луковой похлебки в 300-литровом котле. Ее приготовят по рецепту шеф-поваров элитных московских ресторанов. Попробовать ее сможет каждый желающий.

На фестивале для гостей будет работать ярмарка, где можно будет приобрести лук ростовских фермеров. Вначале к нам приезжали только местные фермеры, а потом подтянулись и производители из других районов Ярославской области. Наш лук очень нравится гостям фестиваля. В прошлом году его попробовали туристы из Китая, которые выразили восхищение его вкусом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая ТК «Ростовский» Екатерина Лебедева.

Для детей организуют мастер-классы по плетению кос из лука. Традиционным для фестиваля станет конкурс на лучшую косу. Кроме этого гостей ждет концертная программа.

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