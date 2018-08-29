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«Важно, что Путин публично формулирует свое мнение по пенсионной реформе»

Общество

В Кургане слушают Владимира Путина по поводу пенсионной реформы

Курган, 29 августа 2018, 12:09 — REGNUM  В пресс-службе администрации Курганской области отказались говорить о выступлении президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе, подчеркнув, что власти региона будут в состоянии дать комментарии только когда послушают президента.

Однако глава города Кургана Сергей Руденко заявил корреспонденту ИА REGNUM :

«Тема, с которой Глава государства обратиться ко всем жителям, глубоко волнует курганцев. Очень важно, что президент публично сформулирует свое мнение насчет изменений в законодательстве. Нам всем важно знать именно личное отношение Владимира Владимировича к реформе».

Напомним, что курганцы очень негативно восприняли известие об увеличении пенсионного возраста и активно обсуждают это в социальных сетях. Большинство уверены, что не доживут до пенсии, так как маленьких зарплат на поддержание здоровья и сил не хватает. Многие боятся остаться без работы — уже сегодня устроиться куда-то после 40 лет очень сложно, в большинстве организаций предпочитают молодых специалистов. Переживает и молодежь — пенсионеры занимают рабочие места.

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Повышение пенсионного возраста
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