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В Ярославле проводят проверку по обращению к губернатору через соцсети

Общество

По факту загрязнения Волги

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В Ярославле проводят проверку по обращению к губернатору через соцсети
Иллюстрация: Yarregion.ru
Берег реки оказался загрязнен

Ярославль, 29 августа 2018, 12:00 — REGNUM  В Ярославской области сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования проверяют поступившую о жителей информацию о загрязнении берега на месте впадения реки Печегды в Волгу в районе поселка Константиновского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как поясняют в региональном правительстве, обращения поступили в том числе через аккаунты губернатора Дмитрия Миронова в социальных сетях.

Жители сообщили об «образовании берегов из нефти, плавающих нефтяных пятнах».

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Фото пятен
Иллюстрация: Yarregion.ru
Фото пятен

«В данный момент организуем проверочные мероприятия совместно со специалистами филиала Центра лабораторных анализов и технических измерений, чтобы помимо обследования данной территории взять пробы грунта и воды для проведения анализа», — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

ИА REGNUM сообщит о результатах проверки.

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