В Ярославле проводят проверку по обращению к губернатору через соцсети

Ярославль, , 12:00 — REGNUM В Ярославской области сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования проверяют поступившую о жителей информацию о загрязнении берега на месте впадения реки Печегды в Волгу в районе поселка Константиновского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как поясняют в региональном правительстве, обращения поступили в том числе через аккаунты губернатора Дмитрия Миронова в социальных сетях.

Жители сообщили об «образовании берегов из нефти, плавающих нефтяных пятнах».

«В данный момент организуем проверочные мероприятия совместно со специалистами филиала Центра лабораторных анализов и технических измерений, чтобы помимо обследования данной территории взять пробы грунта и воды для проведения анализа», — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

ИА REGNUM сообщит о результатах проверки.