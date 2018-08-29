Международные правозащитники пожаловались Путину на Кадырова

Москва, , 11:57 — REGNUM Жалоба правозащитников президенту России Владимиру Путина на главу Чечни Рамзана Кадырова это лишь попытка привлечь внимание. Как прокомментировал открытое письмо правозащитных организаций в адрес главы государства министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он назвал заявления правозащитников «чушью», заверив, что общественные активисты в регионе «работали, работают и будут работать».

«Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не делал», — приводит РБК слова чиновника.

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В Совете Европы попросили освободить правозащитника Титиева из-под стражи

Умаров пояснил, что «слово правозащитники изначально ставилось в кавычки, имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжают в Чеченскую Республику для того, чтобы клеветать».

28 августа стало известно, что три международные правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и Front Line Defenders направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо. В обращении правозащитники попросили главу государства отреагировать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, которые он произнёс во время выступления перед сотрудниками МВД республики 22 августа. Кадыров назвал правозащитников «провокаторами» и «продажной шантрапой», а также сравнил их с террористами и экстремистами. После этого он добавил, что после окончания суда над главой грозненского «Мемориала» Оюбом Титиевым намерен запретить им въезд в республику.

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«Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда Чечня [станет] для них запретной территорией, так же как и для террористов, экстремистов. Потому что эти (правозащитники — прим. ИА REGNUM ) являются провокаторами», — сказал Кадыров.

Напомним, руководитель регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января 2018 года. В его машине были обнаружены наркотики. Суд арестовал Титиева на два месяца, расследуется уголовное дело по факту хранения наркотиков. Сам правозащитник свою вину не признал. В защиту Титиева выступили представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс, а также глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Они потребовали от российских властей немедленно отпустить правозащитника.

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