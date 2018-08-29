На Урале ждут послаблений в пенсионном манёвре

Челябинск, , 11:49 — REGNUM Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров ожидает, что президент Владимир Путин заявит о послаблениях в пенсионном манёвре. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Политолог не исключает. что глава государства объявит о снижении предполагаемого возраста выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, о сохранении времени начала ряда льгот, положенных пенсионерам, на прежнем уровне, и об увеличении пенсий. Всё это будет с вероятностью 90%, говорит Андрей Лавров.

Менее вероятными, но тоже возможными политолог назвал увеличение периода введения реформ и распространения пенсионной реформы на депутатский и чиновничий корпус, то есть на те слои, которые вызывают наибольшее раздражение у населения.

«На сём сердце и успокоится», — отметил политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступит с обращением к гражданам по поводу повышения пенсионного возраста. Его выступление начнётся в 12:00 по Москве.