В итальянских вузах все больше будущих инженеров и все меньше юристов

Рим, , 11:49 — REGNUM За последние семь доля студентов итальянских вузов, выбравших инженерные специальности, выросла с 12,6 до 14,5%, сообщает La Repubblica в среду, 29 августа.

По мнению обозревателей издания, абитуриенты выбирают эту специальность, «чтобы справиться с кризисом». Это хорошая новость для работодателей, которым не хватает соответствующих специалистов, отмечают авторы.

В свою очередь популярность юридических специальностей снижается. За семь лет доля студентов-юристов снизилась с 11,1 до 7,2%.