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В итальянских вузах все больше будущих инженеров и все меньше юристов

Общество

На инженерные специальности идет учиться каждый седьмой студент

Рим, 29 августа 2018, 11:49 — REGNUM  За последние семь доля студентов итальянских вузов, выбравших инженерные специальности, выросла с 12,6 до 14,5%, сообщает La Repubblica в среду, 29 августа.

По мнению обозревателей издания, абитуриенты выбирают эту специальность, «чтобы справиться с кризисом». Это хорошая новость для работодателей, которым не хватает соответствующих специалистов, отмечают авторы.

В свою очередь популярность юридических специальностей снижается. За семь лет доля студентов-юристов снизилась с 11,1 до 7,2%.

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Экономика Италии
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