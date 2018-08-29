В Ессентуках планируют увеличить курортную зону

Ессентуки, Ставропольский край, , 11:42 — REGNUM 28 августа в Ессентуках состоялись публичные слушания по новому генплану города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Разработчики нового документа… рассказали о развитии курортного потенциала, увеличении количества рекреационных и социальных объектов», — говорится в сообщении.

Так, новый проект, который станет ориентиром до 2037 г., предусматривает двойное увеличение курортной зоны города в северном направлении. Основной блок инвестиционных проектов уже сформирован для этой зоны. В число инвестиционных проектов входят санатории, пансионаты, аквапарк и более 20 объектов спортивного и рекреационного назначения.