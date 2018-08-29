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МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве 29 августа

Общество

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Москвы быть осторожными и внимательными

МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве 29 августа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музеон

Москва, 29 августа 2018, 11:34 — REGNUM  Сегодня, 29 августа, днем в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 31 градуса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям Москвы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, а также пить больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне днем, 28 августа, температура воздуха в столице достигла максимального показателя за последние 49 лет. Согласно прогнозам, жаркая погода в городе продержится все последние дни лета, местами возможны кратковременные дожди.

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