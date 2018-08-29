«Яндекс» намерен обжаловать решение суда по делу о пиратском контенте

Москва, , 11:28 — REGNUM Компания «Яндекс» считает решение Московского городского суда, которое предписывает удалить контент телеканалов «Газпром-медиа», «необоснованными и не соответствующими законодательству». Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

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В компании также отметили, что будут отстаивать свои права в суде и обжалуют вынесенное решение.

«Яндекс» выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги», — говорится в сообщении компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к нелицензионному контенту. Речь идёт о ссылках на пиратский контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Они должны исчезнуть из выдачи сервиса в течение трёх суток — до вечера 30 августа. Если администрация «Яндекс.Видео» эти ссылки не удалит, сервис может быть заблокирован.

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