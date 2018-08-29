Среда, 29 Августа 2018 года
12:35:29 МСК

«Яндекс» намерен обжаловать решение суда по делу о пиратском контенте

Общество

Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой

«Яндекс» намерен обжаловать решение суда по делу о пиратском контенте
Иван Шилов© ИА REGNUM
«Яндекс»

Москва, 29 августа 2018, 11:28 — REGNUM  Компания «Яндекс» считает решение Московского городского суда, которое предписывает удалить контент телеканалов «Газпром-медиа», «необоснованными и не соответствующими законодательству». Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

Читайте также: «Заплатят по искам или вернут рекламой» — о пиратстве на «Яндексе»

В компании также отметили, что будут отстаивать свои права в суде и обжалуют вынесенное решение.

«Яндекс» выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги», — говорится в сообщении компании.

Ранее по теме: «Яндекс.Видео» могут заблокировать за пиратский контент

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к нелицензионному контенту. Речь идёт о ссылках на пиратский контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Они должны исчезнуть из выдачи сервиса в течение трёх суток — до вечера 30 августа. Если администрация «Яндекс.Видео» эти ссылки не удалит, сервис может быть заблокирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Яндекс.Видео и пиратство: От действий регулятора выигрывает «даркнет»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить