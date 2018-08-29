Жителям Зауралья в октябре обещают бюджетный авиарейс в Москву

Курган, , 11:23 — REGNUM Авиакомпания «Ямал» открыла продажи на рейс по маршруту Москва — Курган — Москва. Он будет летать со 2 октября 2018 года до 30 марта 2019 года. Сейчас добраться из Зауралья до столицы можно только поездом: единственный авиарейс компании «Utair» в состоянии себе позволить только чиновники и бизнесмены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Время рейсов двух авиаперевозчиков практически совпадает: они вылетают в столицу с разницей в 20 минут — в 6:50 и 6:30. Пассажирам предложат 164-местный самолет Airbus A320 с прибытием в Домодедово. Сейчас курганский аэропорт, который недавно отметил 90-летие, выпускает только один самолет в день — Boeing 737−500 до Внуково.

Добавим, что в настоящее время летать из Кургана могут исключительно чиновники и бизнесмены, которым нужно в столицу по делам, поскольку цена не бюджетная. Так, по данным популярного сайта продажи авиабилетов, завтра, 30 августа, из Кургана до Москвы можно долететь за 18 875 рублей, тогда как из Тюмени это будет стоить немногим больше 4000. Жители города предпочитают добираться до соседних городов на автобусе за 600−700 рублей и не переплачивать за перелет. Однако такая схема передвижения требует терпения и времени: дорога до Тюмени занимает свыше 4 часов, а до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге нужно ехать почти 7 часов. Дорога на поезде занимает более 1,5−2 суток.

Авиакомпания «Ямал» обещает цены от 5 с небольшим тысяч. «Utair» на 2 октября предлагает билеты за 4190. Курганцы говорят, что не верят в такие дешевые перелеты и считают, что ситуация не изменится. Многие также уверены, что второй рейс скоро отменят из-за нерентабельности, сообщают местные СМИ.