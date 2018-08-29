Названо главное преимущество лимузина Путина перед кадиллаком Трампа

Москва, , 11:22 — REGNUM Лимузин Aurus президента России Владимира Путина создан для серийного производства, в отличие от кадиллака главы США Дональда Трампа. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

«У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, — отметил министр. — А у нас серийная машина».

По его словам, пропорции смотрятся более «эстетично» у автомобиля, который изначально проектировался как серийный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лимузин из проекта «Кортеж» впервые был использовал 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина.

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