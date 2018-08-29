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В Оренбурге осуждены экс-начальник налоговой инспекции и его жена

Общество

Погорели на взятке

Оренбург, 29 августа 2018, 11:21 — REGNUM  В Оренбурге Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему начальнику инспекции ФНС России по Промышленному району. Его признали виновным в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Преступление было совершено в период с июня 2015 по март 2016 года. Руководитель получил деньги на сумму более 300 тыс. рублей. Взяткодателем стал владелец нескольких фирм. Взамен ожидалось, что фирмы не будут привлечены к ответственности за налоговые правонарушения.

В итоге теперь уже экс-глава налоговой получил 4 года и 6 месяцев общего режиа. Также ему придётся выплатить штраф — 1 514 тыс. рублей.

Осуждена по этому делу и его супруга. Ей дали 2 года условно с трёхлетним испытательным сроком и обязали уплатить штраф — 605 тыс. рублей.

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