ООН: четыре миллиона детей беженцев не ходят в школу

Нью-Йорк, США, , 11:18 — REGNUM Порядка четырех миллионов детей из семей беженцев на сегодняшний день лишены возможности учиться в школе. Об этом говорится в опубликованном 29 августа докладе агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

В документе отмечается, что за минувший год число таких несовершеннолетних выросло на 500 тыс. человек.

«Образование — это способ помочь детям залечить раны, кроме того, оно является ключевым моментом в процессе грядущего восстановления их государств», — подчеркнул верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Также в докладе сообщается, что к завершению 2017 года в мире насчитывалось более 25,4 млн беженцев, из которых более половины — дети, в том числе 7,4 млн — дети школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне был опубликован доклад управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которому в результате военных конфликтов, насилия и преследования по всему миру в 2017 году свои дома вынуждены были покинуть около 68 млн человек.

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