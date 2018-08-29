Крупнейшее массовое захоронение обнаружено на Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:03 — REGNUM Ученые раскопали более 100 человеческих останков в братской могиле на острове Маннар, Шри-Ланка, сообщает Sindonews.

Место стало крупнейшим массовым захоронением, найденным в стране. Около 50% территории еще предстоит раскопать.

«Мы нашли более 100 человеческих останков», — заявил археолог Радж Сомадева.

В отличие от массовых захоронений, ранее обнаруженных в округе Матале, расположенном на севере центральной провинции Шри-Ланка, где тела аккуратно лежали друг с другом, в этой братской могиле, похоже, они были сброшены, что затрудняет процесс идентификации отдельных костей.

«В общей сложности 10 останков, по-видимому, принадлежат подросткам», — объяснил Радж Сомадева. Команда также обнаружила керамику, фарфоровые изделия и металлические предметы.

Тела, обнаруженные на глубине 3 метров, пройдут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, сколько людей было захоронено и когда они умерли.

Предположительно, тела относятся к временам гражданской войны, начавшейся в 1983 году между правительством Шри-Ланки и тамильскими националистическими боевиками. Боевые действия с перерывами продолжались по 2009 год и унесли не менее 80 тыс. жизней.

Раскопки начались в мае после того, как рабочие наткнулись на останки, копая фундамент для здания.