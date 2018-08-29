В Якутии превысила норму концентрация загрязняющих веществ в реке Вилюй

Якутск, , 10:56 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) продолжает проверку качества воды в реке Вилюй, загрязненной в связи с размытием четырех дамб на Иреляхском водохранилище в Мирнинском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, концентрация «взвешенных веществ» в реке Вилюй возле села Сунтар превысила норму в 20 раз.

«На 29 августа исследовано 12 проб по санитарно-химическим показателям, — говорится в сообщении. — По результатам лабораторных исследований в селе Сунтар установлено превышение по показателю взвешенные вещества… в 20 раз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Якутии подверглись загрязнению три реки — Вилюй, Ирелях и Малая Боутобия. Из-за размытия дамб Иреляхского месторождения, осваиваемого АЛРОСой, в эти реки полилась техническая вода. Позже концентрация взвешенных веществ и ионов металлов в этих водных объектах превысила допустимые нормы.

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