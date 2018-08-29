Благоустройство парка Дружбы народов в Ульяновске завершат в 2019 году

Ульяновск, , 10:49 — REGNUM В Ульяновске идут работы по реконструкции парка Дружбы народов, который является одним из наиболее популярных мест отдыха горожан. В рамках проекта по формированию комфортной городской среды предусмотрено 63 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Реконструкция парка продолжится. В этом начнётся благоустройство верхней части парка — территории на бульваре Новый Венец у Ленинского мемориала. Работы разделены на два этапа и будут завершены к 1 июля 2019 года. На это выделяется 63 млн рублей. Напомним, в 2017 году на средней террасе парка уложена плитка, модернизировано освещения, отремонтированы коммуникации, появился новый лестничный спуск. Это обошлось федеральному и областному бюджету в 41 млн рублей.

«Парк Дружбы народов — это особая территория, которая формировала историко-культурную специфику города в середине 70−80 — х годов, парк является наряду с Венцом визитной карточкой и любимым местом отдыха жителей и гостей областного центра. Нашим предшественникам в силу разных причин не удалось сохранить это пространство в должном виде, и сегодня перед нами стоит задача — вернуть парку былое величие и красоту», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В настоящее время решается вопрос дальнейшего развития парка. Решение будет принято с учётом мнения жителей. Вице-премьер областного правительства Светлана Колесова пояснила, что основная цель — «возрождение парка с точки зрения культуры, идентичности, с точки зрения сохранения памяти о советском прошлом», в то же время власти планируют «сделать его современным, интересным и функциональным».