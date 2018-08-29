Пользователи Instagram массово падают ради фото

Москва, , 10:49 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб «Падающие звёзды», участники которого выкладывают фотографии, якобы запечатлевшие падение человека. Челлендж полюбился пользователям Instagram после того, как в нем приняли участие звёзды российского шоу-бизнеса.

Запустила флешмоб видеограф из Барнаула Любаша Шеверда. В конце июня она опубликовала в своём блоге серию фотографий, на которых изображены якобы упавшие девушки.

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Популярным трендом «Падающие звёзды» сделал DJ Smash (Андрей Шихман). В конце июля он выложил в своём Instagram фото, на котором лежит у трапа самолета, словно только что упал со ступенек. Он отметил под фотографией некоторых своих звёздных коллег и передал эстафету им.

https://www.instagram.com/p/Bl2XvsOHxdc/

Вскоре к челленджу присоединились продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров, актриса Наталья Рудова, телеведущая Виктория Лопырева и другие знаменитости.

https://www.instagram.com/p/BmOVhofF4zu/

https://www.instagram.com/p/BmisLZ2FIDj/

https://www.instagram.com/p/BmGfhrFAuwU/

Если представители шоу-бизнеса делают фотографии у трапов личных самолётов и на яхтах, чтобы подчеркнуть свою «звёздность», то обычные пользователи решили поучаствовать во флешмобе по-своему. Они делают снимки в спортзале, на рабочем месте, в супермаркете и других местах.

https://www.instagram.com/p/BnDSNIZgLK2/

https://www.instagram.com/p/BnBvZdsnZEz/

https://www.instagram.com/p/BnBQpVRHlcF/

Ранее в Twitter стал популярным флешмоб #MatildaChallenge, участники которого пытаются воспроизвести знаменитую сцену из американского фильма «Матильда» 1996 года выпуска. Пользователи повторяют эпизод, в котором главная героиня использовала свои способности, чтобы приготовить себе завтрак, закрыть двери и двигать вещи в комнате. Незаметно передвигать предметы участникам флешмоба помогают их друзья.

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