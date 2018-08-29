Поликлиники столицы Адыгеи ждет оптимизация

Майкоп, , 10:45 — REGNUM Несколько поликлиник столицы Адыгеи Майкопа ждет реорганизация. С предложением подчинить единому руководству Майкопские городские детские поликлиники №1 и №2 и по такому же принципу объединить городские поликлиники №1, №2 и №3 выступил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков 28 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Речь идет об оптимизации исключительно организационной структуры: все медицинские работники поликлиник останутся на своих местах, а реорганизация затронет управленческий и экономический блоки, юридические и кадровые службы. Это позволит решить кадровую проблему. Кроме того, власти рассчитывают, что после проведения оптимизации будет высвобождено около 25 млн рублей бюджетных средств — день планируют направить, в том числе, и на выравнивание заработной платы структурных подразделений объединённых поликлиник.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил детально проработать механизм слияния медучреждений.

Отметим, что опыт объединения медучреждений с целью оптимизации уже имеют многие российские регионы. В большинстве случаев речь шла именно о сокращении административного аппарата.