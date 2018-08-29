Толстой: инцидент в Петербурге — следствие «идиотских» школьных реформ

Москва, , 10:44 — REGNUM Нападение группы подростков на прохожих в историческом центре Санкт-Петербурга неразрывно связано с «идиотскими» реформами в сфере российского образования. Об этом в своем Facebook написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

По словам парламентария, произошедший инцидент — следствие того, что из российских школ была удалена воспитательная функция.

«Это событие — очередное звено цепи, начало которой было положено многочисленными маловнятными, а зачастую просто идиотскими реформами образования», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/tolstoy.petr/posts/625963487797579

По словам Толстого, сегодняшняя система образования не дает понимания того, что такое «хорошо», а что такое «плохо» и не учит подрастающее поколение «выстраивать причинно-следственные связи».

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 августа в Таврическом саду Санкт-Петербурга группа молодых людей беспричинно избила двух местных жителей, один из которых — учитель математики. Потерпевшие были госпитализированы с переломами челюсти, носа и другими травмами.

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