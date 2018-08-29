Жительница Ярославской области написала балладу о бюджете

Ярославль, , 10:34 — REGNUM В Ярославле подвели итоги конкурса стихов о бюджете, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Победительницей стала Галина Осипова, которая написала «Балладу о бюджете».

Она получит премию в пять тысяч рублей. Напомним, конкурсе стихов о бюджете проводился региональным департаментом финансов «в целях повышения интереса граждан к бюджетным вопросам».

В номинации «Бюджет в рисунках» победила Ирина Багрий.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится 5 сентября в правительстве Ярославской области. ИА REGNUM публикует балладу.

Баллада

«…Чтобы лучше всех жила область Ярославская!»

В каждом доме есть хозяйка,

Может даже эконом,

Что следит и очень строго,

Чтоб финансы были в нем.

Нужно оценить доходы,

Да не превысили б расходы,

В общем, важен нам бюджет.

Чтобы всех обуть, одеть, да и отдых присмотреть.

Наша область — это дом,

Где мы дружно все живем,

Вот необходим бюджет,

Хоть согласны мы, хоть нет!

А чтоб «разложить» финансы,

Да учесть все наши шансы,

Департамент есть финансов!

Трудится из года в год;

Взвесить надо наш доход,

Правильно распределить,

Чтоб народ весь накормить.

И проблем-то, каждый год…

Господа, невпроворот:

Время строить детский сад, школу,

Стройплощадки и дороги (сущий ад)

Выплатить зарплаты! Президента тут указ:

«их повысить нужно враз. Всем: врачам, учителям…

Многим надо, что уж там…»

Смотрит губернатор строго:

«Как там, собраны ль налоги?

Есть доходы или нет?

Должен сверстан быть бюджет

Правильно и точно в срок!»

Ох, у департамента финансов

Очень важная забота.

Вот до самого темна дружно тут кипит работа.

Все учли: и сад, и школу, аварийные дома,

А еще мосты, дороги…

Смотрит аудитор строгий:

«Не нарушены ли статьи? Да финансы ль не ушли?»

А что скажут депутаты? Утвердят бюджет иль нет?

Много сложных к ним вопросов…

Денег нужно господа,

То туда им, то сюда. Как повысить всем зарплаты?

Ведь доходов маловато…

Но народу обещали,

Жизнь им будут улучшать,

И права их защищать,

Инвестиции искать, лучше все распределять.

И опять кипит работа в департаменте финансов,

И опять одна забота: где резервы изыскать?

Я желаю нам друзья,

Дружно всем платить налоги,

Чтобы не было тревоги,

Чтобы лучше всех жила область Ярославская!

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