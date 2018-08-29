Жительница Ярославской области написала балладу о бюджете

Ярославль, 29 августа 2018, 10:34 — REGNUM В Ярославле подвели итоги конкурса стихов о бюджете, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Победительницей стала Галина Осипова, которая написала «Балладу о бюджете».
Она получит премию в пять тысяч рублей. Напомним, конкурсе стихов о бюджете проводился региональным департаментом финансов «в целях повышения интереса граждан к бюджетным вопросам».
В номинации «Бюджет в рисунках» победила Ирина Багрий.
Торжественное награждение победителей конкурса состоится 5 сентября в правительстве Ярославской области. ИА REGNUM публикует балладу.
Баллада
«…Чтобы лучше всех жила область Ярославская!»
В каждом доме есть хозяйка,
Может даже эконом,
Что следит и очень строго,
Чтоб финансы были в нем.
Нужно оценить доходы,
Да не превысили б расходы,
В общем, важен нам бюджет.
Чтобы всех обуть, одеть, да и отдых присмотреть.
Наша область — это дом,
Где мы дружно все живем,
Вот необходим бюджет,
Хоть согласны мы, хоть нет!
А чтоб «разложить» финансы,
Да учесть все наши шансы,
Департамент есть финансов!
Трудится из года в год;
Взвесить надо наш доход,
Правильно распределить,
Чтоб народ весь накормить.
И проблем-то, каждый год…
Господа, невпроворот:
Время строить детский сад, школу,
Стройплощадки и дороги (сущий ад)
Выплатить зарплаты! Президента тут указ:
«их повысить нужно враз. Всем: врачам, учителям…
Многим надо, что уж там…»
Смотрит губернатор строго:
«Как там, собраны ль налоги?
Есть доходы или нет?
Должен сверстан быть бюджет
Правильно и точно в срок!»
Ох, у департамента финансов
Очень важная забота.
Вот до самого темна дружно тут кипит работа.
Все учли: и сад, и школу, аварийные дома,
А еще мосты, дороги…
Смотрит аудитор строгий:
«Не нарушены ли статьи? Да финансы ль не ушли?»
А что скажут депутаты? Утвердят бюджет иль нет?
Много сложных к ним вопросов…
Денег нужно господа,
То туда им, то сюда. Как повысить всем зарплаты?
Ведь доходов маловато…
Но народу обещали,
Жизнь им будут улучшать,
И права их защищать,
Инвестиции искать, лучше все распределять.
И опять кипит работа в департаменте финансов,
И опять одна забота: где резервы изыскать?
Я желаю нам друзья,
Дружно всем платить налоги,
Чтобы не было тревоги,
Чтобы лучше всех жила область Ярославская!
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