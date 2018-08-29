В Калужской области воспитателем в детсад взяли женщину с судимостью

Калуга, , 10:30 — REGNUM В Калужской области местная жительница устроилась на работу в детский сад обманным путём. Как сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, женщина предоставила заведующей дошкольным учреждением справку об отсутствии судимости. На самом деле ранее у неё были проблемы с законом.

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Факт использования заведомо подложного документа был выявлен сотрудниками прокуратуры в ходе проверки деятельности детсада. Справка была направлена на экспертизу, которая установила, что бланк установленного образца имеет признаки подделки.

В настоящее время отделом МВД России по Жуковскому району Калужской области возбуждено уголовное дело. Подразделением дознания проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, подобным мошенническим способом на работу пытался устроиться и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 37-летний житель Малоярославецкого района Калужской области. Справку об отсутствии судимости он заказал через интернет. Сотрудники организации, в которую обратился мужчина, усмотрели в документе признаки подделки и написали заявление в правоохранительные органы. Теперь владельцу липовой справки грозит арест на срок до шести месяцев.