В Сочи за 750 рублей: краснодарский курорт возглавил список бюджетных туров

Москва, , 11:41 — REGNUM Самая бюджетная поездка на отдых в 2018 году обошлась жителям России в 750 рублей. Как подсчитали специалисты сервиса Туту.ру, столько заплатила за каждого участника компания из четырёх туристов, которые отправились в трёхдневное путешествие из Москвы в Сочи с 15 по 18 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

В стоимость тура вошло проживание в трёхзвёздочном отеле и завтраки. В топ-10 самых бюджетных туров вошли еще восемь пакетов предложений отдыха в Сочи, среди них: однодневный отдых на компанию из трех человек в мае 2018 года, который обошёлся в 1035 рублей с участника (в сумму вошли завтрак и перелёт); отдых для компании из двух человек в январе 2018 года, где за три дня проживания в отеле с включенным ужином отдали по 1829 рублей; тур в марте 2018 года, где двое отдыхающих отдали за шесть ночей проживания по 2003 рубля; ещё два тура в марте, которые обошлись путешественникам в 2033 и 2034 рубля за три и четыре ночи соответственно; апрельский тур за 2070 рублей с человека и январский отдых за 2037 рублей. Компанию бюджетных сочинских предложений «разбавил» лишь один тур на соседний курорт: за трёхдневный отдых в Анапе в августе 2018 компания из четырёх человек заплатила по 2011 рублей с каждого.

«Дешевые туры по России в основном предусматривают отели до трёх звезд с завтраками, но без перелета. Однако при желании можно найти приемлемый бюджетный вариант и с перелетом. Большинство недорогих туров были проданы в отель Сочи Парк Отель 3*», — пояснили в Туту.ру.

Самые бюджетные предложения традиционно пришлись на «низкий» сезон — это зимний и весенний периоды после праздничных выходных. Так, самый длительный недорогой тур в 10 дней путешественники приобрели на январь после новогодних каникул. В стоимость путевки входило проживание в отеле 3* и завтраки.

Что касается заграничных туров в страны Евросоюза, а также в ближнее и дальнее зарубежье, то самое бюджетное предложение в 2018 году включало четырёхдневный отдых в Абхазии за 4 тыс. рублей с человека, без учёта стоимости питания и перелёта. Кроме того относительно недорого можно было посетить Чехию, Болгарию, Грецию, Италию и Кипр. Так, в топ-10 бюджетных предложений отдыха в странах Евросоюза вошли: двухдневный мартовский отдых в Праге по 7302 рубля с человека (за 2* отель с завтраком); трёхдневный отдых в июне в Варне за 9204 рубля с путешественника (в 3* отеле с включенным завтраком); четырёхдневный тур в Малию в мае 2018 года 9213 рублей (отель 3* с завтраком и ужином); январский тур на две ночи в Айя-Напу за 9375 рублей с человека (отель без категории с завтраком и ужином); поездка в июне на две ночи в Кос за 9461 рубль с человека (за отель без звёзд и без питания); три июньские ночи на Крите за 9590 рублей (в отель 3* без питания); семидневный и двухдневный отдых в Римини за 9906 и 9944 рубля в январе и мае соответственно (в отеле 3* с завтраком и ужином); поездка на остров Пафос за 10 820 рубля на два дня в марте и за 10 838 на пять дней в январе (отель 3* с завтраком и ужином).

«По количеству недорогих туров лидирует Греция и Кипр, потом идёт Италия. В этот топ-10 попали все туры с перелетами», — отметили в пресс-службе.

Из предложений бюджетного отдыха в странах ближнего зарубежья топ-10 самых недорогих туров полностью заняла Абхазия. Купить недорогой тур сюда можно было, заплатив от 4000 рублей до 10 962 рублей с туриста. Например, семидневный отдых в Гагре в июне 2018 года обошелся удачливому путешественнику в 9506 рублей. Столько стоило проживание в отеле 3* с завтраком и ужином и перелёт.

В топ-10 недорогих туров в страны дальнего зарубежья безраздельно властвует Турция. Отдохнуть тут можно было, заплатив от 5549 рублей за трёхдневный отдых в отеле 4* в апреле 2018 года и от 9230 рублей за недельный отдых в отеле 4* в июле.

«Возглавляет рейтинг Стамбул. Турист отдал за путевку 5,5 тыс. рублей. Кстати, это единственный тур, в стоимость которого не входил авиаперелет. В сезон (июль) можно было провести неделю в Алании в отеле 4* с питанием «все включено» за 9 230 рублей», — добавили в Туту.ру.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году среди самых бюджетных туров также фигурировал отдых в Сочи. За поездку в столицу летней Олимпиады-2014 удачливые туристы заплатили всего по 436 рублей.

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