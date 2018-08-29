Заветная синяя галочка: Instagram вводит верификацию по документу

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Популярный сервер фотографий Instagram усиливает меры защиты пользователей. Как сообщается на сайте сервиса, теперь получить заветную «синюю галочку» верификации пользователь сможет по запросу. Ранее личность хозяина аккаунта подтверждала сама сеть.

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Чтобы запросить верификацию, пользователь сервиса должен зайти на соответствующую новую вкладку и ввести имя пользователя, настоящее имя, а также предоставить копию документа, удостоверяющего личность. Это может быть паспорт или водительские права. При этом отмечается, что поданный запрос не даёт гарантии верификации. В случае, если заявка по каким-то причинам будет отклонена, пользователь имеет право отправить её повторно.

Добавим, что «галочка» делает аккаунт «официальным» — подтверждает, что он принадлежит именно этой известной личности, а не фейку.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года многие пользователи Instagram получили уведомления о необходимости обновить условия использования и подтвердить достижение 14-летнего возраста, чтобы иметь возможность пользоваться приложением. В случае если пользователь не подтвердит свой возраст, Instagram заблокирует учетную запись и удалит её вместе с содержимым в течение следующих 14 дней.

Напомним, приложение Instagram было запущено в октябре 2010 года. За первые три месяца существования сервера фотографий в нём зарегистрировалось около миллиона пользователей, в 2011 году их стало уже более 10 млн. К марту 2012 года — почти 30 млн. Через пять лет после появления соцсетью пользовались уже 400 млн человек. На конец 2017 года количество пользователей перевалило за 800 млн.

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