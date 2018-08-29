Авторы золотой статуи Эрдогана: это проявление свободы выражения

Висбаден, Германия, , 10:07 — REGNUM Четырехметровая статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была удалена с площади в немецком городе Висбаден при помощи пожарного крана утром 29 августа, передает телеканал N-TV.

Директор государственного театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг защитил установку вызвавшей скандал статуи как проявление свободы выражения.

«Мы создали статую, чтобы подискутировать об Эрдогане, — объяснил Лауфенберг. — Это происходит повсюду, искусство показывает положение вещей». Это не всегда легко понять, «но при демократии надо терпеть все мнения».

Администрация города Висбаден была неприятно удивлена появлением выкрашенного в золотой цвет Эрдогана. Как рассказали ее представители, власти города дали разрешение на установку «человеческой статуи», но было непонятно, «что это будет Эрдоган».

Как сообщало ИА REGNUM, статуя появилась в городе в рамках фестиваля «Биеннале Висбадена». Вскоре на ней появились нецензурные оскорбительные надписи в адрес турецкого лидера.

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