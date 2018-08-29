Новую Берлинскую стену возведут в столице Германии

Берлин, , 09:58 — REGNUM Под руководством группы художников в столице Германии будет возведен арт-объект — копия Берлинской стены. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что копия стены, разделявшей территории ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год, будет сооружена вокруг арт-пространства, посетители которого за плату в €15 смогут просмотреть документальные фильмы, а также посетить выставки и концерты, посвященные времени, когда Германия не была единой.

По словам организаторов проекта, новая Берлинская стена должна создать у посетителей «опыт поездки в чужую страну и опыт утраты чувства свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей восточных земель ФРГ (бывшей ГДР) недовольны функционированием демократии в стране.

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