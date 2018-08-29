Среда, 29 Августа 2018 года
11:02:27 МСК

В Кургане благоустроят сквер рядом с домом бывшего губернатора Богомолова

Общество

На постройку и забор потратят почти 1 млн бюджетных рублей

В Кургане благоустроят сквер рядом с домом бывшего губернатора Богомолова
Жан Эдуар Вюйар. Сквер (фрагмент). 1918

Курган, 29 августа 2018, 09:49 — REGNUM  Торги на установку ограждения и постройку беседки в историческом сквере барона Розена в Кургане объявило управление дорожного хозяйства и благоустройства города. На два объекта готовы потратить почти миллион рублей из бюджетов всех уровней. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За установку ограждения и двухстворчатых ворот с электроприводом и дистанционным управлением предлагают 473 679,13 рублей, за постройку шестигранной беседки с мраморно-гранитным напольным покрытием — 447 615,63. Торги закончатся 10 сентября.

Добавим, что дом ссыльного декабриста Розена является объектом культурного наследия федерального значения, а сквер вокруг него — популярным местом отдыха курганцев. Сейчас в историческом здании располагается детская школа искусств, а часть территории сквера занимает дом бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова. По словам горожан, экс-глава региона объяснил строительство тем, что сделать это мог кто угодно, ведь в сквере была свалка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить