В Кургане благоустроят сквер рядом с домом бывшего губернатора Богомолова

Курган, , 09:49 — REGNUM Торги на установку ограждения и постройку беседки в историческом сквере барона Розена в Кургане объявило управление дорожного хозяйства и благоустройства города. На два объекта готовы потратить почти миллион рублей из бюджетов всех уровней. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За установку ограждения и двухстворчатых ворот с электроприводом и дистанционным управлением предлагают 473 679,13 рублей, за постройку шестигранной беседки с мраморно-гранитным напольным покрытием — 447 615,63. Торги закончатся 10 сентября.

Добавим, что дом ссыльного декабриста Розена является объектом культурного наследия федерального значения, а сквер вокруг него — популярным местом отдыха курганцев. Сейчас в историческом здании располагается детская школа искусств, а часть территории сквера занимает дом бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова. По словам горожан, экс-глава региона объяснил строительство тем, что сделать это мог кто угодно, ведь в сквере была свалка.