Свердловский губернатор дал старт подготовке проекта бюджета на 2019 год

Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт подготовке проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период, утвердив состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областной казны.

До 5 сентября муниципалитетам предстоит согласовать с минфином области исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов, а с 10 по 25 сентября в министерстве пройдут согласительные процедуры, в которых примут участие представители местной, региональной власти и депутатского корпуса.

Практика согласительных процедур традиционна для Свердловской области. Она позволят обеспечить открытость и прозрачность бюджетному процессу. Цель работы — максимально сбалансированно рассчитать бюджет следующего года, рассмотрев все предложения и определив приоритетные направления расходов.

«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть запросы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более девяти миллиардов рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета были рассчитаны с ростом к 2017 году в 1,4 раза», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Отметим, в Свердловской области за последние несколько лет удалось не только сохранить, но и увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых в местные бюджеты. Если в 2012 году в местные бюджеты из казны региона перечислено 50,1 миллиарда рублей, то в 2016 году — 76,6 миллиарда, в 2017 году — более 86 миллиардов, на 2018 год запланировано более 90 миллиардов рублей.