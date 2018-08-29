Адыгея рассчитывает на строительство технопарка «Кванториум» в 2019 году

Майкоп, , 09:14 — REGNUM Поручения, направленные на реализацию госпрограмм и федеральных проектов в сфере образования, дал главам муниципальных образований и руководству министерства образования Адыгеи глава республики Мурат Кумпилов. Поручение прозвучало 28 августа на открытии республиканского августовского совещания педработников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Глава республики напомнил участникам совещания, что в рамках майского указа 2018 года, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, стоит задача о вхождении России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Для достижения этого показателя разрабатываются федеральные проекты, направленные на строительство новых школ, переход на односменную систему обучения, обновление методик, стандартов и содержания обучения.

Мурат Кумпилов также поручил на уровне муниципалитетов принять программы по обновлению инфраструктуры зданий и оборудования образовательных организаций, а также поставил задачу решить кадровый вопрос.

«Главам районов необходимо пересмотреть подходы к кадровой политике. Считаю, что Адыгейский госуниверситет и педагогический колледж также должны занимать активную, заинтересованную позицию по решению кадровых проблем в школах и дошкольных образовательных учреждениях», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

На совещании обсуждалась реализация федерального проекта «Молодые профессионалы», который призван создать условия для развития современного профессионального образования. Мурат Кумпилов заявил, что в рамках проекта на модернизацию материально-технической базы и подготовку кадров для сферы обслуживания транспорта и логистики Красногвардейский аграрно-промышленный техникум получит 56 млн рублей из федерального бюджета и 52 млн рублей из республиканского.

«Даю поручение профильному министерству о разработке программы модернизации профессионального образования в Адыгее, включая софинансирование средств федерального бюджета, выделяемых на грантовую поддержку учреждений среднего профессионального образования», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» министерству образования и науки РА дано поручение совместно с ПАО Ростелеком разработать «дорожную карту» по обеспечению создания современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Отдельное внимание глава региона уделил вопросу развития естественно-научной и технической направленности дополнительного образования детей. Минобру поручено принять участие в конкурсном отборе на создание в следующем году в Адыгее детского технопарка «Кваноториум».

Примером успешной практики, направленной на реализацию образовательных проектов, глава региона назвал строительство «Математического парка», созданного Республиканской естественно-математической школой (РЕМШ) совместно с Математическим институтом им. В. Стеклова.

Руководитель региона отдельно остановился на вопросе, связанном с преподаванием адыгейского языка в школах республики.

«Считаю важным обеспечить преподавание адыгейского языка, являющегося государственным языком Республики Адыгея, на должном уровне. Этот вопрос очень серьезный и требует к себе особого внимания», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации министра образования и науки РА Анзаура Керашева, в настоящее время готовятся на федеральном уровне проекты изменений в нормативные правовые акты. На региональном уровне предстоит активная работа по разработке современных учебников и учебных пособий, примерных рабочих программ для их включения в федеральный перечень учебников и федеральный реестр примерных программ.