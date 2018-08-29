«Руки прочь от образования»: на Кипре тысячи учителей вышли на митинг

Никосия, , 09:05 — REGNUM На Кипре состоялась одна их самых масштабных акций протеста за последние годы. Свыше 10 тыс. учителей, родителей и учеников собрались накануне, 28 августа, у президентского дворца, чтобы выразить недовольство проводимой властями реформой образования, сообщает газета «Филелефтерос».

Митингующие, вышедшие на защиту системы образования, держали в руках плакаты и баннеры с лозунгами. Главным девизом учителей стал «Руки прочь от образования». Преподавателей школ пришли поддержать представители других профсоюзов. Все они высказали критику в адрес правительства и министра образования.

Недовольство граждан вызвала намерение правительства Кипра провести «рационализацию образования» и сократить расходы на него примерно на 30 миллионов евро. Кроме того, планируется значительно уменьшить количество учителей. Преподаватели уверены, что подобная реформа разрушает государственную систему образования и требуют охранить бесплатное образование.

Добавим, что уже сегодня, 29 августа комитет по труду, социальному обеспечению и социальному страхованию и комитет образования и культуры парламента Кипра проведут совместное заседание, на которое будут приглашены представители политических партий и учителя. На встрече будут обсуждаться кризис в области общественного образования, а также возникшие в связи с этим проблемы.