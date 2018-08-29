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На востоке Москвы превысил норму уровень сероводорода в воздухе

Общество

Ранее превышение уровня запаха сероводорода в столице было зафиксировано 12 августа

На востоке Москвы превысил норму уровень сероводорода в воздухе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Москва, 29 августа 2018, 08:21 — REGNUM  Более чем четырехкратное превышение уровня содержания сероводорода в воздухе было зафиксировано на востоке Москвы в ночь на 29 августа. Об этом сообщили в среду, 29 августа, в пресс-службе «Мосэкомониторинга».

Согласно представленным данным, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе было зафиксировано в столичном районе Выхино-Жулебино в 05:00 мск. После этого концентрация сероводорода начала снижаться.

Отметим, ранее превышение уровня запаха сероводорода в столице было зафиксировано 12 августа.

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