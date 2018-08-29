В Нью-Йорке из-за нашествия пчел перекрыли Таймс-сквер

Нью-Йорк, США, , 08:18 — REGNUM Порядка 20 тыс. пчел напали на палатку с хот-догами на одной из центральных площадей Нью-Йорка в США, сообщает The Guardian.

По данным издания, чтобы пчелы не покусали прохожих, пришлось перекрыть Таймс-сквер. Сотрудники полиции в специальных костюмах собрали насекомых, после чего перевезли их в более подходящее место.

По словам полицейских, такие ситуации в городе не редкость. В результате нашествия пчел никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные опрокинули более 100 ульев и уничтожили около 200 тыс. пчел в американском штате Калифорния. Злоумышленники облили «пчелиные домики» дизельным топливом, а затем подожгли.

Читайте подробнее: Неизвестные уничтожили 200 тыс. пчел в США

А также: Учёные: пчёлы и осы способны распознавать человеческие лица