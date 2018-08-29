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Жителей Приморского края ждет новая волна паводка

Общество

Ливни вызовут приток воды в русла рек на западе региона

Жителей Приморского края ждет новая волна паводка
И. Имре. Наводнение

Владивосток, 29 августа 2018, 08:14 — REGNUM  В сторону Приморского края из северо-восточных районов Китая движется новый циклон, приход которого в Приморье может спровоцировать новую волну паводка. Об этом сообщает 29 августа сайт краевого управления по гидрометеорологии.

«В четверг, 30 августа, со смещением циклона к западу Приморья интенсивность дождей увеличится. Ожидаются умеренные, в западной половине края местами сильные дожди», — говорится в сообщении пресс-службы метеослужбы.

Также отмечается, что ливни вызовут приток воды в русла рек на западе Приморского края, что, в свою очередь, может сказаться на подъеме уровня воды и усложнении паводковой обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в четырех муниципалитетах Приморского края в связи с паводком был веден режим ЧС. В некоторых районах края смыло мосты, дороги, более 300 человек оказались заложниками водной стихии.

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